الصين : تسعى لشراء كل حمير العالم ...

سمر العشري

أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية بأن الصين قد تسعى لشراء كل الحمير الموجودة في العالم، لاستخدامها في أدوية لعلاج الدورة الدموية والإرهاق.

أوقفت بوركينا فاسو تصدير جلود الحمير، حيث إن جلد الحمار المغلي ينتج عنه مادة مطاطية تشبه الجيلاتين وتُعرف باسم «ejiao» وتدخل في علاج العديد من المُنشطات والأدوية الصينية التي يعتقد أن لها دورًا في تحسين الدورة الدموية وعلاج الدوار والإرهاق.

وأوضحت الصحيفة أن طلب الصين زيادة وارداتها من جلود الحمير جاءت بعد انخفاض أعداد الحمير في الداخل من 11 مليون حمار في تسعينيات القرن الماضي إلى 6 ملايين في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤول في حكومة النيجر، إن عدد الحمير التي خرجت من الدولة العام الحالي وصل إلى 80 ألف حمار مقارنة بـ27 ألف حمار العام الماضي، محذرًا من فناء هذا النوع من الحيوانات في النيجر إذا استمرت عمليات التصدير بذات المعدلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تجارة الحمير أصبحت مربحة بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بعدما زاد سعر تصدير الحمار إلى 3 أضعاف.

شبكةعيونالإخبارية

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