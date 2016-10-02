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طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش وتقتل انتحاريين شمالي الرمادي بالأنبار

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طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش وتقتل انتحاريين شمالي الرمادي بالأنبار طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش وتقتل انتحاريين شمالي الرمادي بالأنبار

سلاح-الجو-العراقي

دمرت طائرات عراقية من طراز “سوخوي”، اليوم الأحد مركز قيادة رئيسي لتنظيم داعش الإرهابي ومأوي يضم انتحاربين عربا وأجانب بالأنبار غربي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن القصف دمر مركز القيادة، وفق معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن, إضافة إلى مضافتين ومخزن أسلحة وسيارتين مفخختين في منطقتي “البو ذياب” و”البو عساف” شمالي الرمادي مركز محافظة الأنبار.

كما عثرت القوات العراقية اليوم على ورشة للتلغيم في منطقة “الاعيوج” شرقي بحيرة الثرثار في الأنبار.. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت, في تصريح صحفي, ان كتيبة هندسة الفرقة الثالثة بإسناد الجهد الاستخباري عثرت على ورشة للتفخيخ في منطقة الاعيوج شرقي الثرثار تحوي 50 كجم من المواد الكيمياوية الخطرة وثماني عبوات كبيرة وسبع مساطر تفجير.
> أ ش أ

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