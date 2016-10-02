وزارة الكهرباء تنعي فنييها الذين قضوا في انفجار بالعريش

نعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أربعة فنيين قضوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش بشمال سيناء، متمنية الشفاء العاجل لفنيين أصيبا في الحادث.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إنه أثناء توجه فرقة مكونة من ستة فنيين لصيانة خطوط شبكة نقل الكهرباء بالدائرة رقم 2 خط (بئر العبد -المساعيد -العريش) جهد 220 ك.ف، انفجرت عبوة ناسفة في إحدى سيارتي الفرقة أثناء مرورها بمنطقة الروضة بشمال سيناء، وأسفر ذلك عن استشهاد أربعة فنيين وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء لأسر القتلى وذويهم، مؤكدة على القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث.

وكان أحد المصابين في الحادث قد توفي متأثرا بجراحه في الانفجار الذي طال فرقة فنيي الصيانة؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 4 أشخاص.

أ ش أ