أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش شمالى الرمادى

Google+ Print
طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش شمالى الرمادى طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش شمالى الرمادى

> بغداد /أ ش أ/

 دمرت طائرات عراقية من طراز "سوخوي"، اليوم الأحد، مركز قيادة رئيسى لتنظيم(داعش) الإرهابى ومأوى يضم انتحاربين عربا وأجانب بالأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القصف دمر مركز القيادة، وفق معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، إضافة إلى مضافتين ومخزن أسلحة وسيارتين مفخختين فى منطقتى "البو ذياب" و"البو عساف" شمالى الرمادى مركز محافظة الأنبار.


> كما عثرت القوات العراقية اليوم على ورشة للتلغيم فى منطقة "الاعيوج" شرقى بحيرة الثرثار فى الأنبار.. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، فى تصريح صحفى، أن كتيبة هندسة الفرقة الثالثة بإسناد الجهد الاستخبارى عثرت على ورشة للتفخيخ فى منطقة الاعيوج شرقى الثرثار تحوى 50 كجم من المواد الكيمياوية الخطرة وثمانى عبوات كبيرة وسبع مساطر تفجير.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365