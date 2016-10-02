طائرات عراقية تدمر مركز قيادة لتنظيم داعش شمالى الرمادى

دمرت طائرات عراقية من طراز "سوخوي"، اليوم الأحد، مركز قيادة رئيسى لتنظيم(داعش) الإرهابى ومأوى يضم انتحاربين عربا وأجانب بالأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القصف دمر مركز القيادة، وفق معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، إضافة إلى مضافتين ومخزن أسلحة وسيارتين مفخختين فى منطقتى "البو ذياب" و"البو عساف" شمالى الرمادى مركز محافظة الأنبار.



> كما عثرت القوات العراقية اليوم على ورشة للتلغيم فى منطقة "الاعيوج" شرقى بحيرة الثرثار فى الأنبار.. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، فى تصريح صحفى، أن كتيبة هندسة الفرقة الثالثة بإسناد الجهد الاستخبارى عثرت على ورشة للتفخيخ فى منطقة الاعيوج شرقى الثرثار تحوى 50 كجم من المواد الكيمياوية الخطرة وثمانى عبوات كبيرة وسبع مساطر تفجير.