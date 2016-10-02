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اليابان : سنحاول إحراز تقدم في النزاع مع روسيا بشأن جزر «الكوريل»

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اليابان : سنحاول إحراز تقدم في النزاع مع روسيا بشأن جزر «الكوريل» اليابان : سنحاول إحراز تقدم في النزاع مع روسيا بشأن جزر «الكوريل»

رئيس وزراء اليابان شينزو آبي

ذكر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأحد، أن بلاده ستحاول إحراز تقدم في نزاعها مع روسيا بشأن جزر “الكوريل”، عندما يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليابان في 15 ديسمبر المقبل.

ونقلت تقارير وسائل الإعلام اليابانية، عن “آبي” قوله لنائب رئيس وزراء روسيا أركادي دفوركوفيش على هامش مؤتمر بشأن العلوم عقد في كيوتو، إنه يأمل في إحراز نتائج “في مجالات واسعة من السياسة والاقتصاد” خلال زيارة بوتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان “آبي” قد أبلغ بوتين مؤخرًا، خلال اجتماع عقد في مدينة “فلاديفوستوك” بتشكيل لجنة حديثًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وتكهنت تقارير إعلامية بأن اليابان تأمل في تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق بعض التحركات من جانب موسكو بشأن النزاع الإقليمي حول جزر الكوريل، المعروفة أيضًا باسم “شيشيما” باللغة اليابانية.

وكان الجانبان قد اتفقا في مدينة “فلاديفوستوك” على مواصلة الحوار، لكن بوتين رفض مجددًا مطالب اليابان بإعادة الجزر، التي احتلها الاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن تقارير إعلامية ذكرت أنه مستعد لإيجاد حل للقضية.

 

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