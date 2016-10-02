أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القطاع الاقتصادي بماسبيرو يشارك في «معرض القاهرة المرئي والمسموع»

Google+ Print
القطاع الاقتصادي بماسبيرو يشارك في «معرض القاهرة المرئي والمسموع» القطاع الاقتصادي بماسبيرو يشارك في «معرض القاهرة المرئي والمسموع»

معرض القاهرة المرئي والمسموع

قرر قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، برئاسة شوقية عباس، المشاركة هذا العام في معرض القاهرة للمرئي والمسموع في دورته الخامسة، والذي يتزامن مع اقامة مونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام

وصرحت شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي، “كعادة القطاع الاقتصادي المشاركة بقوة في معرض القاهرة وخاصة بعد النجاحات التي حققناها من خلال المشاركة في الدورات السابقة له، وصولًا لهذه الدورة والتي ستقام يوم 30 اكتوبر الجاري وتستمر حتى 3 نوفمبر”.

وأضافت “لذلك قررنا ان نشارك بجناح ضخم لعرض كل الأعمال التي انتجها التلفزيون خلال الفترة السابقة سواء برامج تلفزيونية او إذاعية أو سهرات أو مسلسلات درامية.

يذكر أن معرض القاهرة للمرئي والمسموع هو عبارة عن سوق خاص بعرض الانتاج العربي وأحدث المعدات المساهمة في ذلك ، حيث يشارك به مجموعة كبيرة من شركات الانتاج ومشغلي الاقمار الصناعية والقنوات الفضائية المصرية والعربية ، وذلك داخل قاعة النيل خلف فندق موفينبك مدينة الإعلام بـ 6 أكتوبر طوال أيام المونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا