القطاع الاقتصادي بماسبيرو يشارك في «معرض القاهرة المرئي والمسموع»

قرر قطاع الشئون المالية والاقتصادية باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، برئاسة شوقية عباس، المشاركة هذا العام في معرض القاهرة للمرئي والمسموع في دورته الخامسة، والذي يتزامن مع اقامة مونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام

وصرحت شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي، “كعادة القطاع الاقتصادي المشاركة بقوة في معرض القاهرة وخاصة بعد النجاحات التي حققناها من خلال المشاركة في الدورات السابقة له، وصولًا لهذه الدورة والتي ستقام يوم 30 اكتوبر الجاري وتستمر حتى 3 نوفمبر”.

وأضافت “لذلك قررنا ان نشارك بجناح ضخم لعرض كل الأعمال التي انتجها التلفزيون خلال الفترة السابقة سواء برامج تلفزيونية او إذاعية أو سهرات أو مسلسلات درامية.

يذكر أن معرض القاهرة للمرئي والمسموع هو عبارة عن سوق خاص بعرض الانتاج العربي وأحدث المعدات المساهمة في ذلك ، حيث يشارك به مجموعة كبيرة من شركات الانتاج ومشغلي الاقمار الصناعية والقنوات الفضائية المصرية والعربية ، وذلك داخل قاعة النيل خلف فندق موفينبك مدينة الإعلام بـ 6 أكتوبر طوال أيام المونديال.