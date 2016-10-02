"طب الزقازيق" تناقش طرق علاج دوالى الخصية بدون جراحة

عقدت كلية طب جامعة الزقازيق، ندوة حول أحدث "الطرق العلاجية لدوالى الخصية بدون جراحة" ، ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صابر عميد الكلية، والدكتور إبراهيم لبدة رئيس قسم الأشعة.

وناقش الحضور، طرق علاج دوالى الخصية بالأشعة التداخلية بدون الحاجة إلى الجراحة أو التخدير الكلى، وتحدث الدكتور محمد أشرف زيتون، الحائز على درجة دكتوراه وزمالة الأشعة التداخلية جامعه زيورخ-سويسرا واستشارى الأشعة التداخلية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية فى هذا التخصص.

وأوضح أن الأشعة التداخلية هى استخدام أدوات دقيقه مثل القساطر والأبر والأسلاك، يتم إدخالها تحت التخدير الموضعى من خلال الجلد وتوجه هذه الأدوات عن طريق استخدام الأشعة التلفزيونية أو قسطرة الأشعة و يحقن بعقاقير علاجية أو تركيب دعامات أو ملفات حلزونية أو سد الأوعية الدمويه المغذية لمنطقة المرض أو حرق الأورام.

وعن الفرق بين العمليات الجراحية التقليدية وعمليات الأشعة التداخلية، أكد "زيتون"، أنه فى العمليات الجراحيه يقوم الجراح بعمل الطريقة التقليدية وهى فتح أو شق فى الجسم تحت التخدير الكلى ليتمكن من رؤية المشكلة المرضية ثم استئصالها إن أمكن و يقوم بغلق الفتح عن طريق عدة غرز جراحية.

أما الأشعة التداخلية، فلا يحتاج استشارى الأشعة التداخلية إلى كل ما سبق، وعليه فقط أن يقوم بإدخال القسطرة عن طريق الفخذ من خلال فتحه لا يتعدى قطرها 2 مم مما يجعل العلاجات آمنة جدا مقارنه بالجراحة ونسبة النجاح 90% والمريض يغادر المستشفى فى نفس اليوم .