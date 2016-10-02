البرلمان العربي يمنح الشيخة فاطمة وسامه من الدرجة الأولى

منح البرلمان العربي " أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى " تقديرا لجهود سموها في تمكين المرأة الإماراتية والعربية وإعلاء مكانتها في المجتمع ودورها الكبير في تبني قضايا المرأة وإدماجها كعنصر فاعل ومهم وشريك في تنمية المجتمع وأياديها الخيرة في العمل الإنساني المحلي والعربي والدولي.

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي إن " أم الإمارات " كانت ولا تزال القدوة والمثل الأعلى للمرأة العربية وفي العالم أجمع في البذل والعطاء والتميز والعمل الإنساني والدفاع عن حقوق المرأة و نبراسا عربيا وعالميا لمن يريد النجاح والتميز.

وأشاد الجروان بجهود سموها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة الاماراتية والعربية وإعلاء مكانتها في المجتمع .. منوها بما تحقق للمرأة في الإمارات من تقدم لافت بفضل رعاية ومساندة القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الجروان في بيان له اليوم " إن التقدير العربي والإقليمي والدولي الذي تحظى به "أم الامارات" يأتي عرفانا لما تقدمه سموها من عمل انساني وخيري في المجالات كافة ودورها الرائد في دعم ومساندة المرأة في الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع .. مشيدا بتوجهات سموها الأخيرة بدعم ومساندة ومواساة أسر جنود الواجب العربي الوطني في اليمن.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ما تشهده الإمارات من ريادة في العمل النسائي جاء من إيمان المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أن المرأة الإماراتية تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلها لتضطلع بدورها المؤثر في النهضة الحضارية الشاملة وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.