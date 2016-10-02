منتج سلسلة افلام جيمس بوند: "دانيال جريج هو الخيار الأول"

أعلن كالوم ماكدوجالKalom Macdougal المنتج التنفيذي لأفلام "جيمس بوند "James Bond" يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنّ فريق عمل هذه السلسلة يرغب في أن يستمرّ دانيال كريج Daniel Craigفي أداء دوره كأشهر جواسيس بريطانيا، بالرغم من إعلان الممثل الشهير في وقت سابق أنّه يفضّل قطع شرايين معصميه على تقمّص هذه الشخصية مجدداً.

وقال ماكدوجال إن كريج البالغ من العمر 48 عاماً هو "بالتأكيد الخيار الأول..."، مضيفاً القول: "سنحبّ أن يعود دانيال للعب دور بوند."

لكن ما أثار التساؤل هو أنه في العام الماضي قال كريج إنه تخطّى هذا الدور بعد انتهاء تصوير أحدث فيلم "Spectre" ، الذي جمع 880 مليون دولار في أرجاء العالم.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتخيّل نفسه يؤدي دور بوند مجدداً، أجاب كريج لمجلة "تايم آوت" البريطانية "حالياً؟ أعتقد أنني أفضّل أن أكسر هذا الزجاج وأقطع شرايين معصمي."

وأطلقت كلماته موجة من التكهنات بشأن من سيكون جيمس بوند التالي، وطرحت أسماء الممثلين إدريس ألباIdris Elba وتوم هيدلستونTom Hiddleston وآيدن ترنر Aydan Turnerعلى رأس قائمة المرشحين.

وتلقى كريج إشادة واسعة جرّاء إضافته المزيد من الروح إلى شخصية الجاسوس الأنيق على مدى أربعة أفلام بدءاً بفيلم " Casino Royale "عام 2006.

يذكر أن تقرير هذا الشهر يقول إنّ شركة سوني عرضت على كريج في وقت سابق من هذا الشهر 150 مليون دولار ليمثل في فيلمين إضافيين من هذه السلسلة