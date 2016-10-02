كيم كردشيان تتسوق وناعومي كامبل في باريس

ظهرت نجمة تلفزيون الوافع كيم كردشيان Kim Kardashian وهي تتسوق في شوارع باريس برفقة عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل Naomi Campbel.

كيم التي حضرت إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور أسبوع الموضة ولاسيما عرض مجموعة أزياء ماركة Balmain، جالت في شوارع باريس بملابس عادية، خلال جولة تسوق مع كامبل في متجر Hermes.

وخلال الأسبوع، تسوقت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً في جميع متاجر باريس، بحيث ظهرت إلى جانب زوجها نجم الراب كانييي ويست Kayne West، وشقيقتها كورتني كردشيان Kourtney Kardashian ووالدتها كريس جينر .Kris Jenner

يشار إلى أن النجمة الأمريكية كيم كردشيان تعرضت مؤخراً لهجوم من قبل شاب غريب الأطوار يدعى Vitalii Sediuk حاول التهجّم عليها بطريقة مخيفة واقترب منها ليقبّل جسدها لدى وصولها إلى مطعمL'Avenue بالعاصمة الفرنسية.