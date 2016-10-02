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كيم كردشيان تتسوق وناعومي كامبل في باريس

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الأحد 02-10-2016 14:42

ظهرت نجمة تلفزيون الوافع كيم كردشيان   Kim Kardashian وهي تتسوق في شوارع باريس برفقة عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل  Naomi Campbel.

كيم التي حضرت إلى العاصمة الفرنسية باريس  لحضور أسبوع الموضة ولاسيما عرض مجموعة أزياء ماركة  Balmain، جالت في شوارع باريس بملابس عادية، خلال جولة تسوق مع كامبل في متجر Hermes.

وخلال الأسبوع، تسوقت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً في جميع متاجر باريس، بحيث ظهرت إلى جانب زوجها نجم الراب كانييي ويست  Kayne West، وشقيقتها كورتني كردشيان Kourtney Kardashian  ووالدتها كريس جينر  .Kris Jenner

يشار إلى أن النجمة الأمريكية كيم كردشيان تعرضت مؤخراً لهجوم من قبل شاب غريب الأطوار يدعى Vitalii Sediuk  حاول التهجّم عليها بطريقة مخيفة  واقترب منها ليقبّل جسدها لدى وصولها إلى مطعمL'Avenue بالعاصمة الفرنسية.  

 

 

 

 

 

 

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