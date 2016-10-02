يسرا وياسمين وإلهام شاهين و نيللي كريم .. أربع نجمات سافرن إلى لندن والسبب

فجأة تحولت صالة مطار هيثرو لمحطة لاستقبال ثلاث نجمات مصريات، إنطلقن في 48 ساعة لزيارة عاصمة الضباب لندن، والمفاجأة أنه كل واحدة منهن سافرت لأسباب تخصها ، فإحداهن ستشارك بمهرجان للسينما والثانية تمهد لجولة عالمية لمكافحة مرض نقص المناعة أما الثالثة فذهبت لشراء ملابس مسلسلها الجديد ... لندن الأن تضم النجمات يسرا وإلهام شاهين وياسمين عبد العزيز ونيللي كريم.. ولكل واحدة منهن سبب تعرفوا عليه.

النجمة يسرا غادرت القاهرة أمس السبت متوجهة إلى لندن بعد أيام من تكريمها في فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، للقيام بأول مهمة خارجية لها بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة مرض نقص المناعة، وستشارك اليوم مع السوبر ستار اللبناني راغب علامة في حفل خاص لجمع التبرعات لصالح بناء المستشفيات وتنمية الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

الفنانة القديرة أنهت إجراءات سفرها بصحبة إحدى السيدات على رحلة مصر للطيران رقم 777 والمتجهة إلى لندن وانتظرت في صالة الخدمة المميزة -كبار الزوار بمقابل رسوم مالية- لحين صعودها إلى الطائرة.

الفنانة الهام شاهين سافرت اليوم الأحد إلى لندن والمهمة سينمائية بامتياز بعدما تلقت دعوة لحضور فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان لندن السينمائي والذى سيشهد عرض فيلمها الجديد "يوم للستات" والتي قامت بإنتاجه وبطولته، وأكدت أن المهرجان لا يمنح جوائز ولا تكريمات ويستهدف فقط إطلاع الجمهور على أحدث الأفلام بالعالم.

النجمة نيللي كريم ستلحق بزميلتها الفنانة إلهام شاهين للمشاركة بنفس المهرجان للاحتفاء بنفس الفيلم "يوم للستات" وبنفس الوقت الترويج لفيلم آخر وهو "اشتباك" تمهيداً لعرضه بشكل موسع بدور العرض الأوروبية، علماً بأنه سيمثل مصر بمنافسات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

النجمة الشابة ياسمين عبد العزيز إعتادت على زيارة لندن فور التوقيع على بطولة أي عمل فني، لشراء ملابس وإكسسوارات الشخصية التي ستقدمها، والحصول على أجازة قصيرة، وهذه المرة الزيارة ستطول، لأن العمل القادم هو مسلسل خاص يعرض بموسم دراما رمضان 2017، برغم أن المسلسل لا يحمل إسماً ولم يكتب بعد وتم تكليف ورشة عمل بقيادة المخرج محمد سامي لإنجاز المهمة، الا أنها استقرت على ملامح شخصيتها.