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عمرو دياب: قلقي الوحيد من الزمن وأسعى لتأجيل النهاية

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الأحد 02-10-2016 13:34

في ظهور نادر ببرامج التوك شو، شارك الهضبة بمكالمة صوتية، بالحلقة الأولى من برنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب، واعترف بأنه يدرك من البداية أن لكل نجاح نهاية، وأنه منذ 30 عاماً يسعى للحفاظ على صحته وعلى مكانته الفنية لتأجيل لحظة النهاية.

 

أكد الفنان عمرو دياب أنه يقلق من الزمن، والجمهور فقط هو من سيطلب منه أن يستمر أو أن يتوقف، ووجود منافسه في المجال يمنحه دفعة نحو الأفضل، مشيراً إلى أنه لا يغار من نجاح نجوم الغناء، ولا يغضب إذا وجد أغنية جيدة وقام أحد المطربين بغنائها ولكنه يتمنى النجاح للجميع.

 

إعترف أن لديه قناعة بمبدأ أن الدنيا لو دامت لغيري ما كانت لتصل لي، مؤكداً أنه يعرف أن كل أمر وله نهاية، ولكن كل ما يقوم به هو أنه يطيل تلك الفترة قدر الإمكان.

 

صارح دياب، جمهوره بنجومه المفضلين مؤكداً أنه يعشق الإستماع إلى أم كلثوم وفيروز، وعمله لا يمكنه من السماع إلى أحد آخر، إلا من يفرض نفسه بإحداث نجاح قوي، قائلاً: "شغلي مش مديني وقت أتابع، بس اللي بيجيني بسمعه، اللي بيحقق نجاح وبيوصلي بسمعه وبذاكره."

 

ونفى دياب كل ما راج مؤخراً عن إلغاء مسلسله الدرامي، وقال أنه بصدد العودة للدراما بفيلم ومسلسل وسيدخل تصوير الذي تنتهي تحضيراته أولاً، وأكد أنه أدرج بموسوعة جينيس ريكورد بعد جاستين بيبر ومايكل جاكسون ضمن قائمة الأكثر حصداُ للجوائز الموسيقية.

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سيدتي

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