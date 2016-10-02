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مسلسل "حكايات بنات" يعود بدون حورية فرغلي وريهام أيمن

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الأحد 02-10-2016 13:47

إستقر صناع الجزء الثاني من مسلسل "حكايات بنات" على بدء التصوير قريباً تمهيداً لعرضه بموسم دراما رمضان 2017، رغم اعتزال بطلته النجمة ريهام أيمن للتفرغ لرعاية مولودها، ورفض النجمة حورية  فرغلي المشاركة بجزء جديد، وتقرر إستمرار البطلتين صبا مبارك ودينا الشربيني، مع ضم النجمتين إنجي المقدم ومي عمر لفريق نجمات المسلسل.

المسلسل الشهير عرض للمرة الأولى عام 2012 وشهد إنطلاقة النجوم صبا مبارك،  وكريم فهمي، وحورية فرغلي،  ودينا الشربيني،  وريهام أيمن،  واقترح المنتج طارق الجنايني تقديم جزء جديد منه للعرض العام المقبل، وتحمس للفكرة النجمتان دينا الشربيني وصبا مبارك وقامتا بتوقيع العقود رسمياً، بينما اعتذرت الفنانة ريهام أيمن بسبب اعتزالها الفن مؤقتاً لرعاية طفلها، كما اعتذرت النجمة حورية فرغلي لارتباطها بعقود تصوير أعمال أخرى، وتم ترشيح النجمتين مي عمر وإنجي المقدم بدلاً منهن ولم يعرف بعد موقف النجم كريم فهمي، وسيكتب الجزء الثاني المؤلف باهر دويدار ومن إخراج حسين شوكت.

الأجزاء الثانية للمسلسلات الناجحة تظل مخاطرة كبيرة خاصة إذا طال الفارق الزمنى بين الجزئين .. ولكن صبا مبارك ودينا الشربيني تراهنان على النجاح .. وحورية فرغلي تراهن على مسلسلها الجديد ..فمن يكسب الرهان بموسم دراما رمضان 2017؟

 

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