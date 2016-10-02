في عيد ميلاد توأميها: رسالة محرجة جداً من مي عز الدين لصديقتها زينة والأخيرة ترد

تسببت الفنانة مي عز الدين بتحويل عيد ميلاد توأم صديقتها المقربة زينة، لمعركة عبر موقع إنستقرام، بعدما قامت بمشاركة صورة نشرتها زينة بهذه المناسبة تضم لقطات من تجربة الحمل والولادة، وعلقت عليها برسالة تضمنت تجريحاً بحق النجم أحمد عز، ليتدخل فانز النجم الوسيم بهجوم من الشتائم وصلت لحد التشكيك بشرف زينة ووصفها بألقاب غير لائقة!!

مي الشهيرة بالبرنسيسة تمنت أن يتصف التوأم عز وزين الدين بالرجولة والجدعنة "مثل أمهم" وقالت نصا:" كل سنة وعزالدين و زين الدين طيبين و أنتي كمان بصحة و خير و هما معاكي و في حضنك يا زينا و يطلعو جدعان زي أمهم و تشوفيهم أحسن و أنجح رجالة يا رب !!"

زينة ردت على الرسالة سريعاً وقالت: "يا حبيبتي ربنا مايحرمني منك يااااارب...وافرح بولادك وتجبيلنا بنت قمر زي مامتها...ميرسي يامي علي كل حاجه بحبك اوووووووي وببوسك انا والولاد هاعلمهم يقولوا لك يا برنسيسه ".

وبعدها بدقائق إنهالت تعليقات من فانز أحمد عز تضمنت إتهامات تخص الشرف بحق زينة، وهجوم على مي عز الدين، منها رسالة لمعجبة تدعى نسرين قالت فيها: لا حول ولا قوة الا بالله .. ع شو أجدع بنوته للاْسف أصبحت المجاهره بالمعاصي شي طبيعي وقلة الدين أصبحت قوة شخصية، ورد عليها فانز ميكا بحملة لتطهير حسابات النجمة مي عز الدين من جمهور عز.

معركة جمهور زينة مع أنصار أحمد عز تخطت كل الحدود وباتت ميادينها متسعة بكل حسابات بقية النجوم.