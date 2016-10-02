بالفيديو : ساحر ماليزي يدخل موسوعة «جينيس» استبدل 19 قطعة ملابس لفتاة في دقيقة ...

سمر العشري

نشرت صفحة «جينيس ورلد ريكوردز» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات مصورة تكشف عن براعة شاب وفتاة في جذب أنظار الجمهور إليهما بسبب سرعتها في تبديل ثيابها.

وعلقت الصفحة على الفيديو متعجبة من تمكنها من إبدال ملابسها بسرعة فائقة قائلة: «كيف فعلت ذلك؟ شاهد تلك اللقطات، للساحر الماليزي والذي حطم الأرقام القياسية بما فعله في موسوعة جينيس».

وأشارت الصفحة إلى أن الفتاة تمكنت من ارتداء 19 فستانا خلال دقيقة واحدة، بل وتمكن الساحر من إتمام عرضه قبل أن ينتهى الزمن المحدد للفقرة .

وأوضحت الصفحة أن الساحر يدعى أفيري تشين، أما هي تسمى سيلفيا ليم، ولفتت الصفحة إلى أن ساحر ماليزي حطم الأرقام القياسية من قبله وهو فيفاس ماجيك، منذ عدة أسابيع ماضية، لكنه استبدل 16 رداء فقط خلال دقيقة واحدة .

شبكةعيونالإخبارية

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