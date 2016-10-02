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دراسة: واحد من كل 6 مراهقين يتناولون وجبة سريعة مرتين فى اليوم

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دراسة: واحد من كل 6 مراهقين يتناولون وجبة سريعة مرتين فى اليوم دراسة: واحد من كل 6 مراهقين يتناولون وجبة سريعة مرتين فى اليوم

>كتبت أمنية فايد

كشف تقرير نشر على الموقع البريطانى "ديلى ميل" عن أعداد الشباب من محبى الوجبات السريعة، حيث أكد الباحثون خلال دراستهم أن واحدا من بين كل 6 أشخاص يتناولون على الأقل وجبة سريعة مرتين فى اليوم.

 

وأظهرت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين عادات الشباب الغذائية، وهو ما يزيد من فرص إصابتهم بالأمراض، حيث أشار الباحثون إلى أن البالغين يتناولون الوجبات السريعة مرتين فى الأسبوع مقابل 14 مرة فى الأسبوع للشباب التى تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 20 عاما.

 

وترتفع المشكلات الصحية وسوء التغذية للشباب ليس فقط فى تناول الوجبات السريعة ولكن نظرا لغياب وجبة الإفطار من بين الوجبات اليومية لهم، ويبدأ الشباب تناول أول وجبة لهم فى وقت متأخر مع البيتزا والمكرونة والبرغر والبطاطس المقلية، وأثارت الدراسة المخاوف بشأن عادات تناول اللحوم سواء اللحوم الطبيعية أو المصنعة.

 

ووجدت الدراسة أن مستوى انفاق الأفراد على الطعام السريع يرتفع وهو ما يمثل عبء أكبر على مستوى دخلهم الاقتصادى، ورغم انتشار العادات الغذائية الصحية ومحاولة الكثيرون الالتزام به إلا أن عشق الوجبات السريعة يزداد خاصة فى فترة المراهقة.

 

وأكد الباحثون أن هذه الدراسة ليست فقط على الشعب البريطانى ولكن انتشار ظاهرة الوجبات السريعة فى العالم يؤدى لإصابة الشباب بالمشكلات الصحية الخطيرة.

 


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