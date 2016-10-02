وزير التجارة: بريطانيا وجهة أولى للاستثمار الآمن

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس يوم الأحد إن بلاده وجهة أولى للاستثمار الآمن وذلك ردا على سؤال عن مطالبة نيسان لصناعة السيارات بريطانيا بدفع تعويضات عن أي حواجز ضريبية قد تقام بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لنيسان إنه سيلغي خططه لاستثمارات جديدة في أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا إذا لم تتعهد لندن بدفع تلك التعويضات.

وبحسب رويترز قال فوكس في مناسبة على هامش الاجتماع السنوي لحزب المحافظين الحاكم إن القاعدة القانونية القوية في بريطانيا تجعل الأمور واضحة أمام الشركات التي تريد الاستثمار.