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هاني شاكر يتدخل لإنهاء أزمة وائل جسار

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هاني شاكر يتدخل لإنهاء أزمة وائل جسار هاني شاكر يتدخل لإنهاء أزمة وائل جسار

هاني شاكر

أنهى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، المشكلة الأخيرة التي تعرض لها الفنان اللبناني وائل جسار أثناء تواجده في مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، متجها إلى بيروت بعد أن تم إيقافه من قبل سلطات المطار، لعثورهم بحوزته على مبلغ 50 ألف دولار، وهو ما يخالف القانون المصري.

من جانبه، قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة إن هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، وأتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة من المبلغ المضبوط حسب ماينص عليه القانون المصري.

وأضاف مرتضى أن هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة.

وأشار طارق مرتضى إلى أن هاني شاكر يكن كل الاحترام والتقدير لوائل جسار، الذي لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر.

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