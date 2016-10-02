أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. الفنون الشعبية تشارك في افتتاح مهرجان قوارب «التنين»

Google+ Print
مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

كتب – مصطفى حمزة

شاركت وزارة الثقافة – متمثلةً في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية – برئاسة الفنان هشام عطوة، أمس السبت، في مهرجان قوارب التنين الأول بنيل القاهرة – أمام النايل سيتي بالزمالك.

وحضر المهرجان، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الدكتور “تشن دونج يون”، مدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومشاركة محافظة القاهرة والاتحاد المصري للتجديف.

وشاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بإحدى نتاج التعاون الفني بين والصين، وهي فقرة استعراض التنين تحت إشراف فني للفنان علاء عياد، وتم إهداء هذه الفقرة للفرقة بعد التدريب عليها عام 2013 من جانب مجموعة من الخبراء الصين بجانب
> فقرة استعراض الأسد.

وعزفت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الفنان ماهر عبيد، باقة من المقطوعات الموسيقية بمصاحبة الطبل البلدي والمزمار والربابة إلى جانب استعراض التنورة المحبب لدى قلوب عشاق التراث المصرى، تحت إشراف فني للفنان عاطف سعيد .

وقدم محافظ القاهرة – في نهاية الحفل – الشكر لوزارة الثقافة ولفناني الفرقتين، لما قدموه من فقرات نالت إعجاب السادة الحضور وتفاعلوا معها.

يُذكر أنه يشارك في سباق مهرجان القوارب الأول بنيل القاهرة، 150 لاعبًا من الصين وهونج كونج والأجانب المقيمين بمصر ومدرسة الأمل للاجئين الأفارقة، والكشافة البحرية المصرية وتاكسي النيل.

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

unnamed (7)

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

مهرجان قوارب التنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب