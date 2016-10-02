بالصور.. الفنون الشعبية تشارك في افتتاح مهرجان قوارب «التنين»

كتب – مصطفى حمزة

شاركت وزارة الثقافة – متمثلةً في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية – برئاسة الفنان هشام عطوة، أمس السبت، في مهرجان قوارب التنين الأول بنيل القاهرة – أمام النايل سيتي بالزمالك.

وحضر المهرجان، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الدكتور “تشن دونج يون”، مدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومشاركة محافظة القاهرة والاتحاد المصري للتجديف.

وشاركت الفرقة القومية للفنون الشعبية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بإحدى نتاج التعاون الفني بين مصر والصين، وهي فقرة استعراض التنين تحت إشراف فني للفنان علاء عياد، وتم إهداء هذه الفقرة للفرقة بعد التدريب عليها عام 2013 من جانب مجموعة من الخبراء الصين بجانب

> فقرة استعراض الأسد.

وعزفت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الفنان ماهر عبيد، باقة من المقطوعات الموسيقية بمصاحبة الطبل البلدي والمزمار والربابة إلى جانب استعراض التنورة المحبب لدى قلوب عشاق التراث المصرى، تحت إشراف فني للفنان عاطف سعيد .

وقدم محافظ القاهرة – في نهاية الحفل – الشكر لوزارة الثقافة ولفناني الفرقتين، لما قدموه من فقرات نالت إعجاب السادة الحضور وتفاعلوا معها.

يُذكر أنه يشارك في سباق مهرجان القوارب الأول بنيل القاهرة، 150 لاعبًا من الصين وهونج كونج والأجانب المقيمين بمصر ومدرسة الأمل للاجئين الأفارقة، والكشافة البحرية المصرية وتاكسي النيل.