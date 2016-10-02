النيابة الإدارية تحقق في تقاضي مدير ميناء الغردقة البحري رشوة

أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، توجيهاته لنيابة الغردقة بسرعة إنهاء التحقيقات فيما ورد بتقارير الرقابة الإدارية بشأن استغلال مدير ميناء الغردقة البحري لوظيفته وتقاضيه رشوة نقدية وعينية نظير ذلك، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات حصول “ط. ي”، مدير ميناء الغردقة البحري، على عطايا مادية وعينية متمثلة في مبلغ 10 آلاف جنيه وجهاز موبايل.

كما كشفت أن طالب مدير ميناء الغردقة البحري، بتعيين نجله بإحدى الشركات، وذلك من مالكي عبارتين تعملان بين مينائي الغردقة وضبا السعودي، نظير سرعة إنهاء إجراءات سفر العبارتين بواسطة “ص.ص.ح”، الموظف بالوكالة الملاحية للشركة السعودية التوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية.

وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة بمعرفة محمد بخيت، رئيس النيابة الإدارية بالغردقة، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير نيابة الغردقة.

يُذكر أن النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها الجنائية لثبوت الواقعة، استنادًا لتحريات الرقابة الإدارية، وما رُصد من محادثات هاتفية ومقابلات بين الأطراف ذات الصلة بالموضوع، وانتهت لحفظ الشق الجنائي اكتفاءً بالجزاء التأديبي.