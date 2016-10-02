أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النيابة الإدارية تحقق في تقاضي مدير ميناء الغردقة البحري رشوة

Google+ Print
النيابة الإدارية تحقق في تقاضي مدير ميناء الغردقة البحري رشوة النيابة الإدارية تحقق في تقاضي مدير ميناء الغردقة البحري رشوة

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – ارشيفية

أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، توجيهاته لنيابة الغردقة بسرعة إنهاء التحقيقات فيما ورد بتقارير الرقابة الإدارية بشأن استغلال مدير ميناء الغردقة البحري لوظيفته وتقاضيه رشوة نقدية وعينية نظير ذلك، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات حصول “ط. ي”، مدير ميناء الغردقة البحري، على عطايا مادية وعينية متمثلة في مبلغ 10 آلاف جنيه وجهاز موبايل.

كما كشفت أن طالب مدير ميناء الغردقة البحري، بتعيين نجله بإحدى الشركات، وذلك من مالكي عبارتين تعملان بين مينائي الغردقة وضبا السعودي، نظير سرعة إنهاء إجراءات سفر العبارتين بواسطة “ص.ص.ح”، الموظف بالوكالة الملاحية للشركة التوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية.

وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة بمعرفة محمد بخيت، رئيس النيابة الإدارية بالغردقة، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير نيابة الغردقة.

يُذكر أن النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها الجنائية لثبوت الواقعة، استنادًا لتحريات الرقابة الإدارية، وما رُصد من محادثات هاتفية ومقابلات بين الأطراف ذات الصلة بالموضوع، وانتهت لحفظ الشق الجنائي اكتفاءً بالجزاء التأديبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية