مصرع حداد بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات داخل مسكنه فى قنا

لقى حداد مصرعه داخل منزله بمنطقة النحال بقنا، بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات، وبالانتقال ومناظرة الجثة والفحص، عثر بجواره على حقن وحشيش، وأن الوفاة نتيجة تعاطى المخدرات.

كان اللواء صلاح حسان مدير الأمن، تلقى إخطاراً من المقدم وليد أبوالمجد رئيس المباحث والنقيب محمد حافظ يفيد وفاة شاب فى العقد الثانى من عمره، نتيجة تناول جرعة مخدرات ذائدة، وبالانتقال ومناظرة الجثة والفحص، تبين عدم وجود إى إصابات ظاهرية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة سببها تناول جرعة زائدة من المخدرات، وحرر محضراً بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق.