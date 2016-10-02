سقوط سمسار جديد للهجرة غير الشرعية بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية بقرية ميت الكرماء، التابعة لمركز طلخا، لقيامه بالاتفاق مع عدد من الشباب لتسفيرهم عن طريق البحر إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة .

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للعقيد السعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة، بقيام "السيد م ع"، 58 سنة، عاطل، ومقيم بقرية ميت الكرماء بالاشتراك فى تسهيل سفر عدد من الشباب للدول الأوروبية عن طريق البحر بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

أمر العميد سيد سلطان، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث تشكيل، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد أحمد شبانة، رئيس مباحث المركز، وتم إعداد مأمورية وتم ضبط المتهم أثناء تواجده داخل مسكنه.

بمواجهته اعترف بقيامه بتسهيل سفر الشباب بطرق غير شرعية عن طريق البحر، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 20 و30 ألف جنيه، وأشار إلى وجود أكثر من سمسار يعمل فى هذا المجال، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.