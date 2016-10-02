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حجز خادمة لحين ورود التحريات حول اتهامها بسرقة محتويات شقة سفير بالعجوزة

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حجز خادمة لحين ورود التحريات حول اتهامها بسرقة محتويات شقة سفير بالعجوزة حجز خادمة لحين ورود التحريات حول اتهامها بسرقة محتويات شقة سفير بالعجوزة

>كتب سليم على

قررت نيابة العجوزة، اليوم الأحد، حجز خادمة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات فى واقعة اتهامه بسرقة شقة زوجة سفير.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التى أشرف عليها على السيسى وكيل النيابة، قيام المجنى عليها "بولين . ف . ش"، بتقديم بلاغ تتهم فيه خادمة تدعى "غادة . أ" 25 سنة، تعمل فى منزلها ومنزل ابنتها، بسرقة طقم صينى ماركة توماس يبلغ قيمته 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حذاء حريمى بـ200 جنيه، وحمل البلاغ رقم 22888 لسنة 2016 جنح العجوزة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن قسم شرطة العجوزة أبلغ المجنى عليها باستدراج المتهمة، وبالفعل عند عودة المتهمة لشقة ابنتها قام رجال الشرطة بالقبض عليها، وبمواجهتها اعترفت أمام رجال المباحث بارتكابها الواقعة، مشيرا إلى أنها قامت بسرقة قطع من الطقم الصينى، وبمواجهة النيابة بالتهم المنسوب إليها أنكرت، وتم حجزها لحين ورود التحريات.


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