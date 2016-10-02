مران الأهلي - متعب الغائب الوحيد.. وتقسيمة بدون مرمى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح يوم الأحد بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.

وكان حسام البدري مدرب الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية عقب مباراة وادي دجلة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والتي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

شهد المران غياب عماد متعب مهاجم الفريق الأول عن التدريبات بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب معاناته من البرد، في وقت حضر فيه جميع اللاعبين.

وخاض اللاعبون تقسيمة كرة بدون مرمى واشترك بها محمد الشناوي ومسعد عوض كحراس في وسط الملعب.

وركز حسام البدري مدرب الفريق على تكثيف التمريرات في مساحات قريبة وضيقة إضافة للضغط الشديد.

وبعد نهاية المران، اصطحب الجهاز الفني، اللاعبون للإقامة في أحد الفنادق المجاورة للنادي، تمهيدا لخوض المران المسائي اليوم في النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري عقب استئناف المسابقة بعد انتهاء التوقف الدولي.