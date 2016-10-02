مستشفى الأهلي - تحديد موعد عودة مروان وربيعة وباسم علي

حدد خالد محمود طبيب النادي الأهلي موعد عودة ثلاثي الفريق مروان محسن ورامي بيعة وباسم علي للمران.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: "مروان محسن سيبدأ التأهيل خلال الأسبوع المقبل، ومن ضمنه الركض حول الملعب.

مروان محسن كان يعاني من مشكلة في منطقة الحوض استلزمت سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج، قبل أن يشفى من إصابته ويصبح جاهزا للعودة.

باسم علي بدوره سيخضع لأشعة التراسوند غدا الإثنين، للوقوف على أخر تطورات حالته الصحية.

من جانبه، سيخضع رامي ربيعة لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام، حيث يتواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بجانبه.

وأخيرا، تعرض جون أنطوي لحالة دوار خفيفة سقط بإثرها على الأرض، لكنه استكمل المران بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري عقب استئناف المسابقة بعد انتهاء التوقف الدولي.