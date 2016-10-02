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لعبة في الجول - حسام البدري يختار لاعبا يتمنى ضمه من الزمالك

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لعبة في الجول - حسام البدري يختار لاعبا يتمنى ضمه من الزمالك لعبة في الجول - حسام البدري يختار لاعبا يتمنى ضمه من الزمالك

لو بإمكان حسام البدري المدير الفني للأهلي التعاقد مع لاعب واحد من الزمالك، فمن يختار؟ هل أيمن حفني بمهارته الكبيرة أم ستانلي بسرعته أو باسم مرسي وفاعليته التهديفية؟ هل علي جبر الصلب دفاعيا؟

سأل FilGoal.com البدري مجموعة من الأسئلة الخفيفة ينشر إجابتها تباعا.. وكان السؤال الأول: من هو اللاعب الذي تتمنى ضمه من الزمالك؟

وأجاب البدري لـFilGoal.com "أحمد توفيق".

البدري اختار أحمد توفيق الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع.

وأحمد توفيق الشقيق الأكبر للاعب منضم حديثا للأهلي وهو أكرم والذي يشارك أيضا في مركز لاعب الوسط المدافع.

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