أكرم توفيق: البدري أكد لي حصولي على الفرصة.. ولن أفرط بها

أكد أكرم توفيق متوسط ميدان النادي الأهلي الجديد عدم قلقه من مسألة المشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

وقال أكرم في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "أم يوجد تنافس كبير بين جميع اللاعبين في الفريق هو أمر إيجابي لنا، فالكل يسعى للحصول على فرصة والكل يريد أن يتواجد بقوة".

وأضاف "فترة التوقف فرصة جيدة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات للظهور بصورة طيبة كما حدث في ودية شيكو التي خاضها الفريق قبل مواجهة وادي دجلة.

أكرم أتبع "أتدرب بشكل قوي للحصول على الفرصة، والجهاز الفني تحدث معي بشكل مستمر من أجل تطوير بعض الجوانب الفنية".

واسترسل "الجهاز أكد لنا أن الجميع سيحصل على فرصته في الوقت المناسب، وأن المسابقة مازالت في بدايتها".

أكرم أتم "حين أحصل على الفرصة، لن أتخلى عنها أبدا، وسأقاتل لإثبات جدارتي بالتواجد في التشكيل الأساسي".

ولم يلعب أكرم توفيق مع الأهلي سوى في مباراة واحدة بافتتاح الدروي الممتاز أمام الإسماعيلي، إذ حل بديلا في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.

ويغيب صاحب الـ 18 عاما عن مران الأهلي المسائي اليوم الأحد بسبب ارتباطه بفرح شقيقة، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.