الزمالك يحدد موعد ودية الاستعداد لصن داونز

حدد الجهاز الفني للزمالك يوم 9 أكتوبر موعدا لخوض المباراة الودية التي سيشارك فيها العناصر المقيدة إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الزمالك منافسه الجنوب إفريقي يوم 15 أكتوبر في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الزمالك لأقصى جنوب القارة يوم 11 أكتوبر.

وستقام الودية على ملعب النادي ضد أحد أندية الدرجة الثانية.

وكان الكاف قد حدد حكام النهائي، إذ يقود الكيني ديفيز أوموينو الذهاب، والجامبي باكاري جاساما الإياب.

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