مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: لن يخصم منا نقاط بسبب هندريك وقدمنا شكوى ضده

قال هشام عبد ربه المستشار القانوني لفريق الكرة بالأهلي إن الفريق لن يخصم منه نقاط بسبب الشكوى التي قدمها لاعب الفريق السابق هندريك هلمكه ضد النادي، مشددا أن الأمر "عار تماما من الصحة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية خصم الفيفا لـ6 نقاط من الفريق بسبب الشكوى التي قدمها اللاعب الألماني – البرازيلي للفيفا ضد الأهلي.

وقال عبد ربه لـ FilGoal.com: "هندريك قدم شكوى ضد الأهلي بحجة أن النادي فسخ تعاقده معه من طرف واحد، ما يتيح له الحصول على 860 ألف دولار هي قيمة تعاقده الكاملة مع النادي".

وكان هندريك قد انضم للأهلي في يناير 2015 قبل أن يرحل عنه بعدها بعام.

وأوضح عبد ربه "اجتمعت مع محمود طاهر رئيس النادي بصفتي المستشار القانوني للنادي وأملك مكتب محاماة دولي، وفوضني لنظر القضية برمتها كأول محامي مصري يوكله الأهلي لنظر قضية مماثلة لدى لجنة فض المنازعات بالفيفا".

وشرح "قمت بعمل ملف قانوني، وأرفقته بشكوى ضد اللاعب بأنه غير محترف وغير ملتزم وأخل ببنود التعاقد".

وكشف "تلقينا رد من الفيفا بأن الموضوع تم تحويله للجنة فض المنازعات طالما أصبح هناك شكوى ضد شكوى من الطرفين".

وعاد عبد ربه وشدد "أمر خصم نقاط من الأهلي عار تماما من الصحة".

وكان الإسماعيلي قد خصم منه 6 نقاط في الموسم قبل الماضي بسبب أمر مماثل حدث مع اللاعب النيجيري جون أويري.