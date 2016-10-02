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عودة 340 مصريا من ليبيا ووصول 103 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية

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عودة 340 مصريا من ليبيا ووصول 103 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية عودة 340 مصريا من ليبيا ووصول 103 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية

معبر السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 340 مصريا من ليبيا ووصول 103 شاحنات فارغات عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مدير الأمن – في تصريح اليوم الأحد – إن المنفذ استقبل 340 مصريا بينهم 263 وصول شرعي و77 غير شرعي بينما تم إنهاء إجراءات سفر 748 شخصا بينهم 211 مصريا و537 ليبيا مشيرا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من و إلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات وصول 103 شاحنات فارغات قادمة من منفذ مساعد الليبي وذلك لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

أ ش أ

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