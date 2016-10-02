أكرم توفيق: لن أستعجل المشاركة في المباريات

أكد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفريق للعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات قبل توقف مسابقة الدوري لافتًا الى أن هذا الأمر إيجابي للغاية ويأتي كدفعة إيجابية نحو المنافسة على لقب الدوري، وأن فترة التوقف فرصة جيدة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات للظهور بصورة طيبة كما حدث في ودية شيكو التي خاضها الفريق قبل مواجهة وادي دجلة.

> وأوضح توفيق أنه يتدرب بقوة استعدادًا للحصول على الفرصة في المباريات وأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري يتحدث معه بشكل مستمر من أجل تطوير بعض الجوانب الفنية مؤكدًا أن المنافسة في خط وسط الفريق صعبة لوجود كوكبة من أفضل اللاعبين ، وأن المنافسة بين الجميع تصب في مصلحة الفريق، مشيرا إلى أنه لن يستعجل المشاركة في المباريات.

> وشدد اللاعب على أن الجهاز الفني يتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين عن مسألة المشاركة في المباريات ويؤكد أن كل لاعب سوف يحصل على الفرصة في الوقت المناسب وأن مسابقة الدوري مازالت في بدايتها مما يتيح للجميع الدخول فس حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.