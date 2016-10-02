أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المنتخب الوطني يؤدي مرانه الثاني استعدادًا لمباراة الكونغو

Google+ Print
المنتخب الوطني يؤدي مرانه الثاني استعدادًا لمباراة الكونغو المنتخب الوطني يؤدي مرانه الثاني استعدادًا لمباراة الكونغو

يؤدى الوطني مرانه، اليوم الأحد، فى تمام الساعة الخامسة باستاد الجيش ببرج العرب، في ثانى أيام معسكره استعدادًا لمباراة الكونغو المقبلة.
> وتتناول اللاعبون وجهازهم الفنى الافطار فى مواعيد مختلفة تنتهى قبل العاشرة والنصف صباحا وحدد الجهاز الفنى الساعة الواحدة موعدا لتناول الغذاء على ان يتجمع اللاعبون مجددًا فى الرابعة والنصف عصرا لتناول وجبة خفيفة وبعدها بربع ساعة يتحرك اوتوبيس الفريق متجها الى ملعب المران.
> ويستمر مران اليوم قرابة الساعة ونصف الساعة، ويعود بعدها الفريق الى الفندق لاجراء عملية الاستشفاء ثم يحين موعد العشاء فى الساعة الثامنة والنصف وبعدها يحصل اللاعبون على راحة على ان يكون موعد النوم فى الحادية عشرة ونصف مساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات