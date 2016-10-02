المنتخب الوطني يؤدي مرانه الثاني استعدادًا لمباراة الكونغو

يؤدى المنتخب الوطني مرانه، اليوم الأحد، فى تمام الساعة الخامسة باستاد الجيش ببرج العرب، في ثانى أيام معسكره استعدادًا لمباراة الكونغو المقبلة.

> وتتناول اللاعبون وجهازهم الفنى الافطار فى مواعيد مختلفة تنتهى قبل العاشرة والنصف صباحا وحدد الجهاز الفنى الساعة الواحدة موعدا لتناول الغذاء على ان يتجمع اللاعبون مجددًا فى الرابعة والنصف عصرا لتناول وجبة خفيفة وبعدها بربع ساعة يتحرك اوتوبيس الفريق متجها الى ملعب المران.

> ويستمر مران اليوم قرابة الساعة ونصف الساعة، ويعود بعدها الفريق الى الفندق لاجراء عملية الاستشفاء ثم يحين موعد العشاء فى الساعة الثامنة والنصف وبعدها يحصل اللاعبون على راحة على ان يكون موعد النوم فى الحادية عشرة ونصف مساء.