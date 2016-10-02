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بالصور : غسالة أتوماتيك للموتى تغسل 3 متوفيين خلال ساعة ...

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أثار جهاز أتوماتيكي لغسل الأموات في إيران، جدلاً شرعياً واجتماعياً حول إمكانية تحويل مهمة الغسل والدفن إلى عمل آلي، حسب جرايدة «الراي» .

وذكرت «العربية» أن وسائل إعلام إيرانية أكدت رفض المراجع الدينية في إيران لاستخدام هذا الجهاز دون ذكر اسم أي من هؤلاء الرافضين.

ونقلت وسائل إعلام أخرى آراء وفتاوى مراجع آخرين مؤيدة لاستخدام هذا الجهاز على أن يتم مراعاة الشروط الشرعية.

ونشر موقع الثقافة والفن التابع لبلدية العاصمة الإيرانية «طهران»، تقريرًا مفصلًا حول طريقة عمل جهاز غسل الموتى جاء فيه: «بإمكان هذا الجهاز أن يغسل ثلاثة موتى خلال ساعة واحدة، ويستغرق غسل المتوفي 20 دقيقة تقريبًا، ويمكن لبعض الأجهزة غسل عشرة موتى في الساعة».

ويقوم الجهاز بغسل الميت بشكل دوراني، ويتم فيه مراعاة كل مراحل الغسل اليدوي من قبيل استخدام السدر والكافور لغسل الموتى».

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رئيس قسم الأخبار