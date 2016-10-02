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أهالي المنيا يشيعون جنازة ضابط شرطة توفي في حادث ببورسعيد

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أهالي المنيا يشيعون جنازة ضابط شرطة توفي في حادث ببورسعيد أهالي المنيا يشيعون جنازة ضابط شرطة توفي في حادث ببورسعيد


> أقامت مديرية الأمن، تحت إشراف اللواء فيصل دوديدار مدير أمن المنيا، اليوم الأحد، جنازة عسكرية للضابط الملازم محمد مجدي، الذي لقي مصرعه في حادث سير بسيارته الملاكي، أثناء عودته من عمله بمديرية أمن بورسعيد.
> حضر الجنازة اللواء أحمد مظهر نائب مدير أمن المنيا وحكمدار شمال المحافظة، والعميد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث الجنائي للشمال، وأسة الضابط المتوفي، وعدد كبير من أبناء قريته شلقام بمركز بني مزار، بشمال المنيا.
> يذكر أن الضابط المتوفي، له شقيق أخر بالشرطة هو النقيب مصطفي مجدي، وكان قد سبق وتعرض لحادث إرهابي، في مدينة العريش بشمال سيناء، وأصيب ب5رصاصات العام الماضي.

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