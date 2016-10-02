اعتماد خطة الجودة بمدارس الأقصر

قال طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم اعتماد جميع مدارس الأقصر فى خطة إدارة الجودة، فى إطار تطوير المنظومة العلمية والتعليمية، وفى ضوء خطة الجوده بمديرية الأقصر التعليمية، لدعم وتأهيل المدارس للحصول على شهادة الاعتماد التربوى.

وأشار “بخيت” إلى أن مدارس المديريه حققت نجاحاً بحصول جميع المدارس المرشحه للاعتماد التربوى من الهيئه العامه لضمان الجوده والتعليم والاعتماد من حيث المستوى فى تحصيل المتعلمين وتوفير الأمن والسلامه وهى روضة الزينيه بحرى ، ومدرسة أرمنت الاعداديه بنات ، وروضة مدرسة البدادره ، مدرسة مستعمرة الرى بإسنا ابتدائى ورياض أطفال وإسنا الرسميه للغات.

كما تم تكريم منال عبدالوهاب مدير ادارة الجوده فى ملتقى معلمى مصر التى نظمتها الأكاديمية الدوليه للقادة والتدريب والتطوير بتنمية الموارد البشريه بمركز القاهرة لتميزها كمديرة ادارة الجوده فى مصر.