بالصور.. ثقافة أسوان تحتفل بالعام الهجري الجديد

احتفل فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس بالعام الهجري الجديد، بعرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازي، وقد أُنشدت الفرقة بأجمل الأغانى الدينية منها : ماشى بنور الله ، يارسول الله أجرنا، لأجل النبي، كل الناس بيقولو يارب، وذلك بقصر ثقافة أسوان.

وفى نفس السياق احتفل نادى أدب قصر ثقافة أسوان، بالشاعرة نادوو فتيحه مؤسسة صالون درة الأدبى بالإسكندرية بحضور كلاً من الشعراء : غنية عبد الرحمن من قنا ، طارق العيسوى من المنيا ،يحيى الجبالى من البحر الأحمر، حيث أقيمت أمسية شعرية أدارها كلًا من الشعراء : أحمد الليثي، عبده الشنهوري، كما شارك فيها أعضاء نادى أدب أسوان، دراو، كوم أمبو، كلابشة، نصر النوبة.

يذكر أن نادوو فتيحه هى مؤسس صالون “درة الإسكندرية الأدبى”، عضو بنادى أدب قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية، عضو أتحاد كتاب مصر، نشرت أعمالها فى العديد من المجلات والجرائد الإلكترونية والورقية، ومثلت مصر فى العديد من المهرجانات منها : مهرجان تونس الخضراء بمدينة سيدى بوزيد فى ابريل 2016 ، المهرجان الدولي للشعر والزجل بمدينة كازبلانكا في مايو 2016.