أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. ثقافة أسوان تحتفل بالعام الهجري الجديد

Google+ Print

unnamed (25)احتفل فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس بالعام الهجري الجديد، بعرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازي، وقد أُنشدت الفرقة بأجمل الأغانى الدينية منها : ماشى بنور الله ، يارسول الله أجرنا، لأجل النبي، كل الناس بيقولو يارب، وذلك بقصر ثقافة أسوان.

وفى نفس السياق احتفل نادى أدب قصر ثقافة أسوان، بالشاعرة نادوو فتيحه مؤسسة صالون درة الأدبى بالإسكندرية بحضور كلاً من الشعراء : غنية عبد الرحمن من قنا ، طارق العيسوى من المنيا ،يحيى الجبالى من البحر الأحمر، حيث أقيمت أمسية شعرية أدارها كلًا من الشعراء : أحمد الليثي، عبده الشنهوري، كما شارك فيها أعضاء نادى أدب أسوان، دراو، كوم أمبو، كلابشة، نصر النوبة.

يذكر أن نادوو فتيحه هى مؤسس صالون “درة الإسكندرية الأدبى”، عضو بنادى أدب قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية، عضو أتحاد كتاب ، نشرت أعمالها فى العديد من المجلات والجرائد الإلكترونية والورقية، ومثلت مصر فى العديد من المهرجانات منها : مهرجان تونس الخضراء بمدينة سيدى بوزيد فى ابريل 2016 ، المهرجان الدولي للشعر والزجل بمدينة كازبلانكا في مايو 2016.

unnamed (27) unnamed (26) unnamed (25)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب