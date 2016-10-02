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بمناسبة ذكرى أكتوبر..الشئون المعنوية تنتج مسلسلا إذاعيا عن شهداء الجيش

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بمناسبة ذكرى أكتوبر..الشئون المعنوية تنتج مسلسلا إذاعيا عن شهداء الجيش بمناسبة ذكرى أكتوبر..الشئون المعنوية تنتج مسلسلا إذاعيا عن شهداء الجيش

> كتب زكى القاضى – على عبد الرحمن

أكد بيان صادر عن القوات المسلحة، صباح اليوم ، الأحد، أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تقدم  بالتعاون مع الإذاعة المصرية المسلسل الإذاعى (سيناء سكة العاشقين ) ، يتناول بطولات بعض من شهداء الوطن خلال معارك حرب أكتوبر 1973 من القادة والضباط وضباط الصف والجنود، وشهداء سيناء منذ يناير 2011 ، وحتى الآن ، على أن تذاع الحلقات اعتبارا من أول أكتوبر، وحتى نهايته على كافة شبكات الإذاعة المصرية.

 

  يأتى ذلك  فى إطار احتفالات القوات المسلحة باحتفالات نصر أكتوبر(العيد43) ، ومن خلال قيامها بدورها التوعوى فى تقديم النموذج والقدوة للشباب ونشر قيم التضحية والفداء من أجل الوطن.

يذاع البرنامج على عدة إذاعات منها البرنامج العام، فى تمام العاشرة وخمس دقائق، و الشباب والرياضة فى تمام الحادية عشر وخمس دقائق، والقاهرة الكبرى، فى تمام الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، وعلى اذاعة الشرق الأوسط فى السادسة وخمس وأربعين دقيقة، وعلى صوت العرب فى الحادية عشر وخمس دقائق مساءاً.

 


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