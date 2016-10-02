بالصور.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بالغربية

رصد "اليوم السابع" بمحافظة الغربية عددا كبيرا من أعمدة الإنارة المضاءة نهارا بطريق المحلة زفتى، وفى شوارع قرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود دون أى تدخل من المسئولين، وأكد الأهالى أن أعمدة الإنارة تضاء طوال فترة النهار باستمرار رغم دعوات الرئيس السيسى بترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف الأهالى أنهم يقضون الليل فى الظلام نتيجة قطع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات مطالبين بمحاسب المقصرين بشركة الكهرباء لإهمالهم وعدم تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بترشيد الطاقة وهو ما يعود بالضرر على المواطنين ويقضون أوقاتهم فى الظلام.