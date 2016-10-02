أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بالغربية

Google+ Print
بالصور.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بالغربية بالصور.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بالغربية

>الغربية – مصطفى عادل

رصد "اليوم السابع" بمحافظة الغربية عددا كبيرا من أعمدة الإنارة المضاءة نهارا بطريق المحلة زفتى، وفى شوارع قرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود دون أى تدخل من المسئولين، وأكد الأهالى أن أعمدة الإنارة تضاء طوال فترة النهار باستمرار رغم دعوات الرئيس السيسى بترشيد استهلاك الطاقة.

 

وأضاف الأهالى أنهم يقضون الليل فى الظلام نتيجة قطع الكهرباء لأكثر من 5 ساعات مطالبين بمحاسب المقصرين بشركة الكهرباء لإهمالهم وعدم تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى بترشيد الطاقة وهو ما يعود بالضرر على المواطنين ويقضون أوقاتهم فى الظلام.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365