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«الوفاق الليبية» تقتل 10 عناصر من داعش فى اشتباكات بسرت

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«الوفاق الليبية» تقتل 10 عناصر من داعش فى اشتباكات بسرت «الوفاق الليبية» تقتل 10 عناصر من داعش فى اشتباكات بسرت

الجيش الليبي

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأحد مقتل 10 من عناصر تنظيم داعش ، في اشتباكات مع القوات الحكومية في مدينة سرت .

وقد نقلت القوات الحكومية- في بيان لها – “ان قواتنا تتقدم في الحي رقم 3 وتبيد مجموعة من عصابة داعش كانوا يحاولون التسلل والهروب”.

وأضافت أنها أحصت ما لا يقل عن 10 جثث من عناصر داعش فيما تطارد سرايا قواتنا مجموعة أخرى من الدواعش الفارين من أرض المعركة.

وأشارت إلى أن مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي الموالي لحكومة الوفاق قامت بتنفيذ ست طلعات جوية قتالية مهدت لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3 في شرق سرت.

يذكر أن القوات الحكومية أطلقت – في 12 مايو الماضي – عملية البنيان المرصوص لاستعادة مدينة سرت من تنظيم داعش الذي سيطر عليها في يونيو 2015.

أ ش أ

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