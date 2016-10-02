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قوات الاحتلال تغلق معابر مع قطاع غزة استعدادا للأعياد اليهودية

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قوات الاحتلال تغلق معابر مع قطاع غزة استعدادا للأعياد اليهودية قوات الاحتلال تغلق معابر مع قطاع غزة استعدادا للأعياد اليهودية

>غزة (أ ش أ)

أعلن مدير عام الإعلام فى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بغزة محمد المقادمة، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ستغلق معابر مع قطاع غزة حتى الأربعاء المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المشددة فى الأعياد اليهودية.

وقال المقادمة- فى تصريح خاص لردايو (سوا) الأمريكى- "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت غلق معبرى كرم أبو سالم وإيرز"، موضحا أن "الإغلاق يستثنى المرضى وبعض السفراء الأجانب".

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم التجارى جنوبى قطاع غزة يعد المنفذ الوحيد لإدخال البضائع والمحروقات للقطاع، ويعرقل إغلاق المعبر تزويد محطة توليد الطاقة الوحيد فى غزة.


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