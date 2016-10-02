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القبض على 9 أشخاص بحوزتهم مخطوطات تاريخية داخل مسكن أحدهم ببولاق الدكرور

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القبض على 9 أشخاص بحوزتهم مخطوطات تاريخية داخل مسكن أحدهم ببولاق الدكرور القبض على 9 أشخاص بحوزتهم مخطوطات تاريخية داخل مسكن أحدهم ببولاق الدكرور

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط 9 أشخاص بحوزتهم مخطوطات تاريخية يشتبه فى أثريتها ببولاق الدكرور.

 

 

وتبين أن "سلامة س.س" 58 سنة مقيم شمال سيناء، و8 آخرين بحوزتهم مخطوطات تاريخية عبارة ( 7 ) لفائف من جلد الرق مكتوبة بالخط المُربع داخل مسكن أحدهم ببولاق الدكرور فى الجيزة.

 

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول والثانى بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف باقى المتهمين بتواجدهم بقصد التوسط بالبيع نظير عمولة وتأمين مكان تواجدهم حال إتمام عملية البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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