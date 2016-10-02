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ضبط طن و980 كيلو كزبرة غير صالحة للاستهلاك بطنطا

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ضبط طن و980 كيلو كزبرة غير صالحة للاستهلاك بطنطا ضبط طن و980 كيلو كزبرة غير صالحة للاستهلاك بطنطا

>الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بطن و984 كيلو كزبرة مجهولة المصدرة وغير صالحة للاستهلاك بنقطة مرور الرجدية ثان طنطا.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط السيارة رقم 3796 ع م أ قيادة  قاسم ف م ع 38سنة مقيم بمنطقة محلة البرج – أول المحلة، أثناء  سيرها أمام نقطة مرور الرجدية – ثان طنطا، محملة بطن و984 كيلو كزبرة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 24709 جنح قسم ثان طنطا 2016 وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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مصر 365

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