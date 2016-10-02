مصرع طالب ثانوى سقط عليه سور منزل أثناء خروجه من درس خصوصى بالبحيرة

لقى منذ قليل طالب بالمرحلة الثانوية مصرعه إثر سقوط سور منزل عليه أثناء خروجه من درس خصوصى بقرية سنهور بالبحيرة.

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، ووفقا للتحريات الأولية للمقدم فتحى المنياوى رئيس مباحث مركز دمنهور، تبين مصرع "أحمد جمعة زكريا" الطالب بالصف الثالث الثانوى، إثر سقوط جزء من سور منزل عليه خلال خروجه من درس مادة الرياضيات بمنزل مدرس يدعى "على .م .ش" 40 سنة مقيم بقرية سنهور.

تم ضبط المدرس صاحب المنزل وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة .