أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طالب ثانوى سقط عليه سور منزل أثناء خروجه من درس خصوصى بالبحيرة

Google+ Print
مصرع طالب ثانوى سقط عليه سور منزل أثناء خروجه من درس خصوصى بالبحيرة مصرع طالب ثانوى سقط عليه سور منزل أثناء خروجه من درس خصوصى بالبحيرة

>البحيرة - جمال ابو الفضل - وناصر جودة

لقى منذ قليل طالب بالمرحلة الثانوية مصرعه إثر سقوط سور منزل عليه أثناء خروجه من درس خصوصى بقرية سنهور بالبحيرة.

 

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، ووفقا للتحريات الأولية للمقدم فتحى المنياوى رئيس مباحث مركز دمنهور، تبين مصرع "أحمد جمعة زكريا" الطالب بالصف الثالث الثانوى، إثر سقوط جزء من سور منزل عليه خلال خروجه من درس مادة الرياضيات بمنزل مدرس يدعى "على .م .ش" 40 سنة مقيم بقرية سنهور.

 

تم ضبط المدرس صاحب المنزل وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365