اليوم .. الإمام الأكبر يغادر جنيف عقب جولة خارجية شملت البحرين وسويسرا

يغادر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاحد ، مدينة جنيف عائدا إلى أرض الوطن عقب جولة خارجية ناجحة شملت البحرين وسويسرا ، وذلك لتنسيق الجهود فيما يتعلق بنشر ثقافة السلام والحوار والتعايش المشترك.

وتضمنت الجولة الخارجية لفضيلة الإمام الاكبر العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة حيث التقى الإمام الأكبر خلال زيارة فضيلته للبحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، كما ترأس فضيلته الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين، والذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة.

وفي مدينة جنيف بسويسرا ترأس فضيلة الإمام الأكبر الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب والتي انعقدت بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي، كما ألقى فضيلته خطابا مهما بعنوان “دور رجال الدين في تحقيق السلام العالمي” بالمعهد المسكوني في مدينة بوسيه ، حضره عدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية بالإضافة إلى العشرات من القيادات الدينية من جميع أنحاء العالم .

وحظيت زيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى دولتي البحرين وسويسرا باهتمام كبير على كافة المستويات الرسمية والإعلامية .