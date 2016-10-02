"المرور" تغلق محور 26 يوليو 3 أيام بدءا من الخميس المقبل لإصلاح الفواصل

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عملية إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو لمدة 3 أيام فى الاتجاهين أعلى شارع السودان للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر والعكس، بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال.

وأكد مصدر أمنى، أن عملية الإغلاق للمحور ستكون بشكل جزئى، على أن تكون الأعمال فى الجانب الأيسر من الاتجاهين للطريق لكل اتجاه "2 حارة مرورية" بدءا من الساعة 1 صباح الخميس المقبل 6 /10/2016 وتستمر حتى الساعة 8 صباح السبت، على أن يتم رفع كافة الإشغالات والمعدات الخاصة بالشركة المنفذة للأعمال بمجرد الانتهاء من صيانة الفواصل.

وأوضح المصدر، أنه يتم إجراء تلك الأعمال لخطورة تركها بالمكان، ويجب صيانتها حفاظا على أرواح المواطنين من الوقوع فى الحوادث المرورية، وحرصا من إدارة المرور على سلامة قائدى المركبات، لافتا النظر إلى أن تلك الأعمال ستكون خلال إجازة 6 أكتوبر وهى إجازة رسمية.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.