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القبض على وائل جسار بمطار القاهرة قبل سفره لبيروت لحيازته ٥٠ ألف دولار

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القبض على وائل جسار بمطار القاهرة قبل سفره لبيروت لحيازته ٥٠ ألف دولار القبض على وائل جسار بمطار القاهرة قبل سفره لبيروت لحيازته ٥٠ ألف دولار

وائل جسار

ألقت مباحث الأموال العامة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، القبض علي المطرب اللبناني وائل جسار، وذلك قبل سفره إلي بيروت وتم إحالته للنيابة، وذلك لحيازته 50 ألف دولار، بما يخالف قانون النقد الذي يسمح للراكب بالسفر بخمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الآخري.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة الشرق الأوسط والمتجهة إلي بيروت، وصلت معلومات للواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار عن حيازة المطرب الشهير وائل جسار “٤٠ عاما” لمبالغ مالية كبيرة، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد المنسي رئيس مباحث الأموال العامة والمقدم احمد سامي ، وبتفتيش الراكب داخل صالون الخدمة المميزة عثر معه علي المبالغ المالية، أمام العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار اعترف المطرب أنها أموال، وأنه لا يعلم بقوانين انتقال النقد إلي الخارج.

أمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار بإلغاء سفر الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلي النيابة.

 

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