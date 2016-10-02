غدًا.. بدء المرحلة الثانية من مزادات الأراضي المستردة في قنا

تبدأ غدًا الإثنين المرحلة الثانية من مزادات حق الشعب للأراضي المستردة.

وتشمل المرحلة الثانية عرض 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا على مساحة 1567 فدان أراضي زراعية تم استردادها بواسطة لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وأكدت لجنة استرداد أراضي الدولة – في بيان اليوم الأحد – أن جميع المزادات تلتزم بالقانون في كل إجراءاتها وتتم بكل شفافية، مضيفةً أن المزاد – الذي سيبدأ في الثانية عشر ظهرًا بمسرح الإصلاح الزراعي بالدقي، وتنظمه هيئة الخدمات الحكومية لصالح هيئة التعمير والتنمية الزراعية وحساب حق الشعب – سيستمر لمدة 3 أيام أو حتى الانتهاء من بيع القطع المعروضة، وسيدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينًا لكل فدان قبل دخول المزاد على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد.

وأضافت اللجنة أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضي، والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

وتضمنت كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها، نوع المياه الموجودة بها، ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض، حرصًا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، كما أنها ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه المزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.

يُذكر أن هذه المرحلة سوف تستكمل بعد ذلك في 10 أكتوبر الجاري – أيضًا – بطرح نحو 18 ألف فدان آخر مسترد بمنطقة وادي النطرون وبنفس الشروط.

أ ش أ