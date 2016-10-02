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وزير النقل البريطاني يعلن عن خطط توسيع أحد مطاري «هيثرو» أو «جاتوك» قريبا جدا

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وزير النقل البريطاني يعلن عن خطط توسيع أحد مطاري «هيثرو» أو «جاتوك» قريبا جدا وزير النقل البريطاني يعلن عن خطط توسيع أحد مطاري «هيثرو» أو «جاتوك» قريبا جدا

مطار هيثرو

أعلن وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج، أن ستتخذ قرارا بتوسيع مطار في العاصمة لندن “قريبا جدا”.

ونوه الوزير البريطاني – في تصريحات لشبكة “آي تي في” – :”سنتخذ القرار في المستقبل غير البعيد”، رافضا تحديد موعد معين لذلك، مضيفا :”هناك ثلاثة برامج مطروحة، جميعها في طريقها للتنفيذ”.

ويصارع مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا وأوروبا ازدحاما, مطار جاتويك للحصول على موافقة حكومية لإنشاء مدرج ثالث.

ويحاول مطار هيثرو منذ 25 عاما بناء مدرج إضافي, بينما واجه القرار, الذي تأجل أكثر من مرة, تأخيرات جديدة بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودائما ما يثار جدل كبير حول فكرة توسيع مطار هيثرو, نظرا لأن المطار يقع في منطقة سكنية كثيفة, وسيتطلب بناء المدرج الجديد هدم نحو 800 منزل.

أ ش أ

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