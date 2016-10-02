إنطلاق أول مبادرة لعلاج 5 مليون مريض بالمجان من بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أطلق الإعلامي علي فايز، إبن محافظة بني سويف، من خلال برنامجه “طريق الخير” حملة بعنوان ” 5 مليون”، وهدفها علاج وإجراء عمليات جراحية لخمسة ملايين مريض، على مدى عام كامل بالمجان.

> وأوضح “فايز” في تصريح خاص لـ:”ONA” أن المبادرة ستنطلق من داخل محافظة بني سويف، وتشمل عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحالات ستقسم إلي مليون حالة لأمراض العين، ومليون عملية جراحية قلب مفتوح، ومليون عملية جراحية للعظام، ومليون تحليل وأشعة، ومليون كشف عام مجاني، مشيرًا إلي أن الحملة يشارك بها 50 ألف طبيب ومركز متخصص، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ولفت صاحب برنامج طريق الخير، إلي أن الحالات سيتم استقبالها من خلال الموقع والصفحة الرسمية لبرنامج “طريق الخير “على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” لمدة ثلاثة شهور، وبعدها يتم البدء في تنفيذها في جميع المحافظات، موضحًا أن عددًا كبيرًا من نجوم مصر فنيًا ورياضيًا وثقافيًا، يشاركون في دعم الحملة.