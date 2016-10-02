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سحر نصر تناقش مع بعثة البنك الأفريقي للتنمية مشروعاته المستقبلية في مصر

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سحر نصر تناقش مع بعثة البنك الأفريقي للتنمية مشروعاته المستقبلية في مصر سحر نصر تناقش مع بعثة البنك الأفريقي للتنمية مشروعاته المستقبلية في مصر

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، وفدًا من بعثة البنك الأفريقي للتنمية، بحضور الدكتورة ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك في ، بمقر الوزارة.

وجاء اللقاء لمتابعة الخطوات التي اتخذتها في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، من أجل رفع تقرير على مجلس إدارة البنك لسحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.

وأشارت نصر، إلى أن مصر تنفذ حاليًا برنامج اقتصادي تنموي طموح أقره مجلس النواب، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية واضحة من القيادة السياسية.

وأكدت استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس نواب، والذي يلعب دور فعال منذ انتخابه في صياغة التشريعات ومراجعة كافة الاتفاقيات، مشيرةً إلى جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة.

وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية التي سيدعمها البنك في مصر، حيث تتكون محفظة التعاون الحالية مع البنك من 33 مشروعًا بإجمالي 2.26 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية، أهمها الكهرباء، الطاقة، الري، الصرف الزراعي، النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى الإستراتيجية بين مصر والبنك البالغ قيمتها 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

وأشاد أعضاء البعثة بالخطوات الاقتصادية التي حققتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر في التنمية.

 أ ش أ

 

 

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